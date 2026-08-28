Sonia Gandhi Book: पेंगुइन से क्यों अटकी सोनिया गांधी की किताब की डील? मोदी-RSS और चीन से जुड़े इन हिस्सों पर विवाद

Sonia Gandhi Book: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आगामी संस्मरण पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ को लेकर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) और प्रकाशन समझौते से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार, सोनिया गांधी ने अपनी किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और चीन की घुसपैठ से जुड़े कुछ संदर्भों में बदलाव करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इस दावे से इनकार किया है।