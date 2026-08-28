Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ में पलामू का महेंद्र लापता,परिवार ने सरकार से लगाई गुहार

झारखंड में पलामू के एक परिवार के लिए नेपाल में आई बाढ़ सबसे बड़े डर का कारण बन गई है। वजह यह है कि परिवार का एक सदस्य महेंद्र इस त्रासदी के बाद से लापता है। पलामू के हैदरनगर प्रखंड के बडंडा बरवाडीह गांव के रहने वाले 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल में बाणेश्वर के एक हाइड्रो पावर प्लांट के निर्माण में फैब्रिकेटर के तौर पर कार्यरत थे।