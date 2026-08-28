Nepal Flash Flood: नेपाल के लिए रवाना होगा वायुसेना का तीसरा राहत विमान, भारत ने अब तक 47.5 टन पहुंचाई राहत सामग्री

Nepal Flood Alert: नेपाल में 26 अगस्त को आए फ्लैश फ्लड में 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 500 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टों में यह आंकड़ा और भी बड़ा है। इस विषम परिस्थिति में भारत नेपाल के साथ पूरी तरह से खड़ा है। राहत अभियान के तहत भारतीय वायुसेना का एक और C-130J विमान शुक्रवार शाम राहत सामग्री लेकर काठमांडू के लिए रवाना होगा। इससे पहले 26 अगस्त को सी-130जे विमान 10 टन राहत सामग्री लेकर हिंडन से नेपाल गया था। इसके बाद 27 अगस्त को सी-17 ग्लोबमास्टर विमान 37.5 टन राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा था।