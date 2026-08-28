भारत खरीदेगा अमरीका से जैवलिन एंटी-टैंक मिसाइल, राजदूत सर्जियो गोर बोले- रिश्तों में बड़ा कदम

जैवलिन मुख्य रूप से अमेरिका में निर्मित एक ऐसा उन्नत एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम है, जिसे एक अकेला जवान अपने कंधे पर रखकर आसानी से फायर कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि इसे अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। यह सिस्टम टैंकों और अन्य बख्तरबंद वाहनों के अलावा मजबूत ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों से लेकर खुले मैदान तक इसके इस्तेमाल की क्षमता इसे सेना के लिए उपयोगी बनाती है।