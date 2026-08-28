‘ऐसी व्यवस्था होगी कि 30 इंच बारिश में भी घरों में नहीं घुसेगा पानी’, अहमदाबाद में जलभराव पर अमित शाह का वादा

अमित शाह ने कहा कि इस साल 21-22 इंच बारिश हुई, जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुई थी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाएं इतनी बारिश के सामने कम पड़ गईं। उन्होंने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि 21 इंच से अधिक बारिश हो सकती है, इसलिए भविष्य में 30 इंच बारिश को ध्यान में रखकर व्यवस्था तैयार की जाएगी।