कॉर्पोरेट की नौकरी छूटी तो बर्तन धोने लगा युवक, चार महीने के संघर्ष की कहानी की शेयर, जानें लोगों ने क्या कहा?

इस पोस्ट के बाद कई रेडिट यूजर्स ने भी अपने अनुभव शेयर किए। एक यूजर ने लिखा कि किसी सामुदायिक रसोई में स्वयंसेवा करना और बर्तन धोने का काम करना उसके लिए काफी मददगार रहा। एक अन्य यूजर ने बताया कि कॉरपोरेट नौकरी जाने के बाद उसने भी कई तरह के छोटे काम किए और उसे अच्छा लगा कि वह अकेला नहीं है। एक यूजर ने कहा कि लंबे समय तक उच्च स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए नौकरी जाने के बाद दोबारा काम की दौड़ में शामिल नहीं हो पाना मानसिक रूप से बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि आठ महीने से बेरोजगार रहने के बाद उसने बेरोजगारी भत्ता खत्म होने पर डॉग वॉकिंग का काम शुरू किया।