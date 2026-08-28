Nepal Floods: नेपाल ने बचाव अभियान के लिए क्यों ठुकराई विदेशी मदद? वजह सामने आई, दक्षिण कोरिया ने भी जारी किया बड़ा बयान

नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया है कि कई इलाके पूरी तरह उजड़ गए हैं। करीब 500 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। इसके बावजूद नेपाल सरकार ने फिलहाल दूसरे देशों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों की मदद लेने से इनकार कर दिया है।