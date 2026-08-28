Nepal Flood: नेपाल को विकराल बाढ़ से बचाने के लिए आगे आया चीन, 3 लाख क्यूबिक मीटर पानी को रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम

चीन के इंजीनियर चेन हानशियाओ ने बताया कि बाढ़ तक पहुंच आसान नहीं है। ग्लेशियर गिरने के बाद कई खड़ी चट्टानें और ढलान बन गए हैं। झील का पानी निकालने के लिए निचले हिस्से में नाली खोदने की योजना है। लेकिन पानी कितनी तेजी से भरेगा और कितना बहेगा, इसके हिसाब से नाली की चौड़ाई और गहराई तय करनी होगी।