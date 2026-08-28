नेपाल में इंसानियत शर्मसार: बाढ़ पीड़ित महिला के शव से सोने की बाली चुराई, वीडियो वायरल होने पर 2 गिरफ्तार

नेपाल पुलिस के अनुसार, मामले के मुख्य आरोपी की पहचान 25 वर्षीय मदन गुरुंग के रूप में हुई है। वह नवलपरासी जिले के किल्ला का रहने वाला है और फिलहाल भरतपुर महानगरपालिका-1 में अपने मामा के घर रह रहा था। वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान 38 वर्षीय उमेश चौधरी के रूप में हुई है, जो सुनसरी का निवासी है। पुलिस ने दोनों को भरतपुर स्थित पोखरा बस पार्क के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।