नेपाल में किसी भी वक्त टूट सकता है 42 ग्लेशियल झीलों का बांध, तेजी से पिघल रहा हिमालय, अब कैलाश मानसरोवर पर सबसे बड़ा खतरा!

नेपाल का पर्यटन मुख्य रूप से पहाड़ों पर टिका है। लेकिन अब ये पहाड़ खुद खतरे का संकेत दे रहे हैं। द काठमांडू पोस्ट ने पर्यावरण विशेषज्ञ विजय कुमार सिंह के हवाले से बताया कि नेपाल का पर्यटन मुख्य रूप से पहाड़ों पर निर्भर है। लेकिन यहां जोखिम भी बढ़ रहा है।