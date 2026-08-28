Nepal Flood: मशीनों से मिट्टी-पत्थर हटाकर लापता लोगों को ढूंढा जा रहा, बचकर निकलने वाले एक शख्स ने कहा- हमारे सारे लोग चले गए

इस बीच, नेपाल की आपदा प्रबंधन संस्था ने चेतावनी दी है कि भोटेकोशी नदी पर मलबे से बनी झील का पानी तेजी से बढ़ रहा है। चीन की तरफ से भी खबर आई है कि अगले तीन दिनों में करीब 30 लाख घन मीटर पानी एक पहले से बनी झील में आने वाला है।