Nepal Floods: झील ओवरफ्लो होते ही चीन ने रेस्क्यू टीमों को 1 KM पीछे हटाया, नेपाल-तिब्बत के लिए एक और खतरे की घंटी

इस बीच, तिब्बत में एक बांध टूटने की खबर के बाद नेपाल ने भी अपने बचाव दलों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। साथ ही, भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य कुछ समय के लिए रोक दिए गए हैं। नेपाल सेना ने कहा कि चेतावनी मिलने के बाद अगले डेढ़ घंटे के लिए बचाव कार्य रोक दिए गए हैं।