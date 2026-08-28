नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद अब चीन ने जारी किया लेवल-IV आपात अलर्ट, टूट सकती है एक और बड़ी झील, 72 घंटे अहम

पीटीआई के मुताबिक, चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने नेपाल के अधिकारियों को जानकारी दी है कि छोछेन खोला और पुरेपु त्सांगपो नदियों के संगम के पास करीब 20 लाख घन मीटर पानी वाली एक बड़ी झील बन गई है। लगातार बारिश के बीच अगले तीन दिनों में इसमें करीब 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और पहुंचने का अनुमान है। इससे झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। अगर झील का बांधनुमा अवरोध टूटता है तो तेज रफ्तार से पानी नीचे की ओर बह सकता है। इससे चीन-नेपाल सीमा स्थित ग्यिरोंग पोर्ट समेत निचले इलाकों में फिर भारी तबाही की आशंका है।