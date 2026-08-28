Analogue paneer: पंजाब में एनालॉग पनीर की बिक्री-उत्पादन पर रोक, लगा एक साल का प्रतिबंध

पंजाब सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री, वितरण और भंडारण पर 12 महीने के लिए पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश पंजाब के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त कंवलप्रीत बराड़ ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत जारी किया है। सरकारी आदेश के मुताबिक, पंजाब में कोई भी खाद्य कारोबार संचालक किसी भी नाम से एनालॉग पनीर का उत्पादन, बिक्री या भंडारण नहीं कर सकेगा। आदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए खाद्य विभाग पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है।