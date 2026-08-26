आदर्श स्कूल शिक्षकों की बल्ले-बल्ले! पंजाब सरकार ने वेतन में की 120 फीसदी की बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 22000 रुपये

Adarsh School Teachers Salary Hike: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के आदर्श स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इन शिक्षकों की मासिक सैलरी में 120 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। अब इन शिक्षकों को 10,000 रुपये की जगह 22,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 1,100 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि पंजाब के भविष्य को आकार देने वाले शिक्षकों को उनके काम के लिए उचित वेतन, सम्मान और पहचान मिलनी चाहिए।