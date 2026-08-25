25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, केवल सिंह ढिल्लों ने कर दिया साफ

Punjab Election: पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से साफ दिया गया है कि पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Tanay Mishra

Aug 25, 2026

BJP flags

बीजेपी (Photo - ANI)

पंजाब (Punjab) में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इसी बीच बीजेपी (BJP) ने सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों (Kewal Singh Dhillon) ने मंगलवार को कहा, "2027 में राज्य के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पूरी तरह तैयार है। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, बीजेपी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।"

गठबंधन को लेकर लगाई जा रही थीं अटकलें

पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के बीच गठबंधन देखने को मिल सकता है और इस विषय में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की भी चर्चाएं चल रही थीं। हालांकि पंजाब बीजेपी शुरू से ही अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की पैरवी कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) की मुलाकात और इसके बाद शिरोमणि अकाली दल का महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में खड़े होना दोनों दलों के बीच बढ़ती नज़दीकी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था।

2020 में हुए थे अलग

पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पहले गठबंधन सहयोगी थे। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर पैदा हुए मतभेदों के कारण 2020 में दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे से अलग हो गई थीं। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कहा था कि वो किसानों के परिवार से आते हैं और किसानों की मदद के लिए बीजेपी से अलग हो रहे हैं।

गठबंधन की स्थिति में कैसे होता फायदा?

बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के रणनीतिकार मानते हैं कि पंजाब में दोनों पार्टियों का गठबंधन चुनाव के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी को राज्य के शहरी इलाकों में मज़बूत माना जाता है, जबकि शिरोमणि अकाली दल की पकड़ ग्रामीण और पारंपरिक सिख मतदाताओं के बीच रही है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों दलों का सामाजिक और भौगोलिक आधार एक-दूसरे का पूरक बन सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

26 Aug 2026 12:11 am

Published on:

25 Aug 2026 11:46 pm

Hindi News / National News / पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, केवल सिंह ढिल्लों ने कर दिया साफ

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पटना पहुंचते ही प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले चिराग पासवान, फिर सीएम से भी की मुलाकात, कहा- सत्ता में रहकर चुप नहीं बैठूंगा

chirag paswan
पटना

सेमीकंडक्टर और AI कंपनियों के लिए BIS नियम होंगे आसान, पीयूष गोयल बोले- भारत को बनाएंगे ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब

Piyush Goyal news
राष्ट्रीय

Bangalore News: ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूरा, अमेजन समेत 3 प्लेटफॉर्म पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई

amazon swiggy instamart bigBasket
बैंगलोर

कृति सेनन के आउटफिट पर बवाल, राहुल गांधी बोले- ‘महिलाओं को ट्रोल करना बंद करें’

Kriti Sanon Advertisement Controversy
राष्ट्रीय

Delhi News: दिल्ली के होटल में 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

Delhi le meridian News
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.