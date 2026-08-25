पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, केवल सिंह ढिल्लों ने कर दिया साफ

पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के बीच गठबंधन देखने को मिल सकता है और इस विषय में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की भी चर्चाएं चल रही थीं। हालांकि पंजाब बीजेपी शुरू से ही अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की पैरवी कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) की मुलाकात और इसके बाद शिरोमणि अकाली दल का महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में खड़े होना दोनों दलों के बीच बढ़ती नज़दीकी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा था।