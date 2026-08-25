Delhi News: दिल्ली के होटल में 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

Delhi Hotel Death: दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में मंगलवार को 37 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान दिविज मारिया के रूप में हुई है, जिन्होंने खुद अपनी जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के मुताबिक, दिविज होटल की चौथी मंजिल से पूल साइड की ओर गिर गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे के बाद होटल से घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद संसद मार्ग थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई।