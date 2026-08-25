Delhi News: दिल्ली के होटल में 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

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Delhi Hotel Death: दिल्ली के ले मेरिडियन होटल में मंगलवार को 37 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान दिविज मारिया के रूप में हुई है, जिन्होंने खुद अपनी जान ले ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के मुताबिक, दिविज होटल की चौथी मंजिल से पूल साइड की ओर गिर गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे के बाद होटल से घटना की सूचना मिली थी। इसके बाद संसद मार्ग थाने की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई।
पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलने के बाद टीम होटल पहुंची। घायल अवस्था में मिले दिविज मारिया को राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद क्राइम टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया गया है।
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दिविज मारिया ने करीब छह महीने पहले गुरुग्राम की एक कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से उनका डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। वह शादीशुदा थे। हालांकि, घटना के पीछे तत्काल क्या वजह रही, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत इनक्वेस्ट की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर आगे की जांच जारी है। पुलिस घटना से पहले की परिस्थितियों और मौत की वजह से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
इससे पहले 22 अगस्त को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके के एक होटल में 26 वर्षीय सेना के जवान अनिल साई तेजा वल्लेपु का शव मिला था। वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर के रहने वाले थे और हरियाणा के हिसार में तैनात थे।
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