Manipur: चुराचांदपुर में वायरल फ्लू का बढ़ता प्रकोप, निजी स्कूलों को 26 से 30 अगस्त तक बंद रखने की सलाह

इस मुद्दे पर छात्र संगठनों की संयुक्त अपील के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम, छात्र संगठनों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में जिले की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि कई स्कूलों में छात्र और शिक्षक इन बीमारियों से प्रभावित हुए हैं और संक्रमण अपेक्षाकृत तेजी से फैल रहा है। हालांकि एडवाइजरी में कहा गया है कि वायरल फ्लू और त्वचा संबंधी अधिकांश बीमारियां सामान्यतः अपने आप ठीक हो जाती हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद इनके तेजी से फैलने की संभावना को देखते हुए एहतियाती कदम उठाना जरूरी है।