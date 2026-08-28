Raksha Bandhan 2026: भाई का दिल धड़कता मिला तो छलक पड़े आंसू, रक्षाबंधन पर निधि ने रविराज की कलाई पर बांधी राखी

रक्षाबंधन पर निधि अपनी मां मनीषाबेन और परिजनों के साथ रविराज के गांव पहुंची। जैसे ही निधि ने रविराज के सीने पर हाथ रखकर अपने दिवंगत भाई की धड़कन को महसूस किया और कलाई पर राखी बांधी, वहां मौजूद सभी लोगों के आंसू छलक पड़े। भावुक होकर रविराज ने कहा, शैशव के दिल ने मुझे न केवल नया जीवन दिया, बल्कि निधि के रूप में एक प्यारी बहन भी दी है। यह राखी सिर्फ मेरी कलाई पर नहीं, हमारे दिलों पर बंधी है। वहीं, बिलखते हुए निधि ने कहा कि मेरा भाई भले ही शारीरिक रूप से साथ न हो, लेकिन वह रविराज के रूप में हमारे बीच ही धड़क रहा है।