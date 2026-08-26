राखी से पहले नेत्रदान से अब भाई की जिंदगी में भी लौटी आंखों रोशनी

बच्चों के पिता बताते हैं कि बेटी ने जब पहली बार चीजों को देखना शुरू किया था, उस खुशी को शब्दों में बताना मुश्किल था। अब बेटे की आंख में रोशनी की उम्मीद देखकर वही खुशी फिर लौट रही है। उनका कहना है कि अगर किसी अनजान व्यक्ति ने नेत्रदान का फैसला नहीं किया होता तो शायद उनके दोनों बच्चों के जीवन में यह उजाला नहीं आ पाता। वे लोगों से नेत्रदान के लिए आगे आने की अपील करते हैं। दोनों बच्चों के मुफ्त कॉर्निया प्रत्यारोपण डॉ. जागृति जाडेजा के नेतृत्व में किए गए। अस्पताल के आरएमओ डॉ. उमंग मिश्रा ने बताया कि अस्पताल में नियमित रूप से कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए जाते हैं और आई बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है।