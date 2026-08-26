टीबी नहीं, निकला बैक्टीरियल संक्रमण, सर्जरी से बची किशोरी ने डॉक्टर को बांधी राखी

बायोप्सी रिपोर्ट में सामने आया कि इकरा को टीबी नहीं, बल्कि स्यूडोमोनास बैक्टीरिया का संक्रमण था। इसके बाद उसे संक्रमण के अनुरूप एंटीबायोटिक उपचार दिया गया। बिना अनावश्यक सर्जरी और टीबी की दवाओं के उपचार से इकरा के दर्द में राहत मिलने लगी और उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इकरा ने डॉ. मित्तल को राखी बांधते हुए कहा कि उन्होंने उसे गलत उपचार और बड़ी सर्जरी से बचाया। वे मेरे लिए केवल डॉक्टर नहीं, भाई और रक्षक समान हैं। उन्होंने ने भी इसे भावुक क्षण बताते हुए कहा कि यह सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण बन जाता है। साथ ही कहा कि आज राखी बांधते समय उन्हें डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि भाई के रूप में गर्व महसूस हुआ।