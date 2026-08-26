देश में डेढ़ लाख को कॉर्निया की जरूरत, दान मिलते हैं सिर्फ 50 हजार

ahmedabad: देश में हर साल करीब डेढ़ लाख लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जबकि इसके मुकाबले करीब 50 हजार कॉर्निया ही दान में मिल पाते हैं। इनमें से भी करीब 25 से 30 हजार मरीजों को ही सफल शल्यक्रिया के जरिए नई दृष्टि मिल पाती है। ऐसे में नेत्रदान को लेकर अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। यह बात स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने अहमदाबाद सिविल मेडिसिटी स्थित एम एंड जे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी में आयोजित 41वें राष्ट्रीय चक्षुदान पखवाड़े के कार्यक्रम में कही। इस मौके पर बड़ी संख्या में चिकित्सक और अन्य चिकित्साकर्मी मौजूद रहे।