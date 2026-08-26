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अहमदाबाद

आणंद में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में निकाली जनआक्रोश रैली, की नारेबाजी

जिला कांग्रेस द्वारा पार्टी के नेता भरतसिंह सोलंकी के नेतृत्व में विरोध किया गया। शहर में गामडीवड क्षेत्र से सोलंकी सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर महंगाई के विरोध में आणंद जिला कांग्रेस की ओर से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। यह रैली महात्मा गांधी प्रतिमा, रेलवे गोदी क्षेत्र की ओर जाने वाली थी। आणंद जिला कांग्रेस की ओर से रैली के दौरान लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया।
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अहमदाबाद

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Rajesh Bhatnagar

Aug 26, 2026

congress holds jan aakrosh rally

जनआक्रोश रैली

करमसद-आणंद मनपा कार्यालय के निकट पुलिस ने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को रोका, लिया हिरासत में

आणंद. राज्य में लगातार बढ़ती महंगाई और खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों के विरोध में बुधवार को आणंद जिला कांग्रेस की ओर से जनआक्रोश रैली निकाली गई। आणंद जिला कांग्रेस की ओर से रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। रैली जब करमसद-आणंद मनपा कार्यालय के निकट पहुंची तो पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और कांग्रेस नेता भरतसिंह सोलंकी सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।
बढ़ती महंगाई के कारण गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए घरेलू खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा पार्टी के नेता भरतसिंह सोलंकी के नेतृत्व में विरोध किया गया। शहर में गामडीवड क्षेत्र से सोलंकी सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर महंगाई के विरोध में आणंद जिला कांग्रेस की ओर से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। यह रैली महात्मा गांधी प्रतिमा, रेलवे गोदी क्षेत्र की ओर जाने वाली थी। आणंद जिला कांग्रेस की ओर से रैली के दौरान लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया।
आणंद जिला कांग्रेस की ओर से रैली जब मनपा कार्यालय के पास पहुंची तो पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सोलंकी सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें टाउन पुलिस थाने ले जाया गया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया।

जनता महंगाई से त्रस्त : सोलंकी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरतसिंह सोलंकी ने कहा कि राज्य में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज खाद्य वस्तुओं के दाम काफी बढ़ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी, गुड़ सहित विभिन्न खाद्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाते हुए सरकार से महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

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Updated on:

26 Aug 2026 11:15 pm

Published on:

26 Aug 2026 11:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / आणंद में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में निकाली जनआक्रोश रैली, की नारेबाजी

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