आणंद में कांग्रेस ने महंगाई के विरोध में निकाली जनआक्रोश रैली, की नारेबाजी

आणंद. राज्य में लगातार बढ़ती महंगाई और खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दामों के विरोध में बुधवार को आणंद जिला कांग्रेस की ओर से जनआक्रोश रैली निकाली गई। आणंद जिला कांग्रेस की ओर से रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। रैली जब करमसद-आणंद मनपा कार्यालय के निकट पहुंची तो पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया और कांग्रेस नेता भरतसिंह सोलंकी सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

बढ़ती महंगाई के कारण गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए घरेलू खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा पार्टी के नेता भरतसिंह सोलंकी के नेतृत्व में विरोध किया गया। शहर में गामडीवड क्षेत्र से सोलंकी सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर महंगाई के विरोध में आणंद जिला कांग्रेस की ओर से नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। यह रैली महात्मा गांधी प्रतिमा, रेलवे गोदी क्षेत्र की ओर जाने वाली थी। आणंद जिला कांग्रेस की ओर से रैली के दौरान लगातार नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया।

आणंद जिला कांग्रेस की ओर से रैली जब मनपा कार्यालय के पास पहुंची तो पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सोलंकी सहित स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उन्हें टाउन पुलिस थाने ले जाया गया। बाद में सभी को रिहा कर दिया गया।