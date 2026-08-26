रेलवे के बेस किचन में एक्सपायर्ड खाना, 40 लाख का जुर्माना, शहर के सरसपुर, साबरमती, गुजरात यूनिवर्सिटी इलाके में कार्रवाई

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में रेलवे यात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश द्वारा गठित रेलवे फूड विजिलेंस टीम ने अहमदाबाद समेत मंडल के 15 बेस किचन और खानपान संस्थानों पर एक साथ आकस्मिक जांच की। जांच में खाद्य सुरक्षा, साफ-सफाई और निर्धारित मानकों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए। रेलवे प्रशासन ने दोषी सेवा प्रदाताओं पर कुल 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि एक बेस किचन को मौके पर ही बंद करा दिया गया।

शहर के सरसपुर स्थित वोरा का रोजा इलाके में स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस के लिए खाद्य आपूर्ति करने वाले बेस किचन की जांच में यात्रियों को परोसे जाने के लिए रखी बड़ी मात्रा में अवधिपार (एक्सपायर्ड) खाद्य सामग्री मिली। इसमें 369 पैकेट हल्दीराम पोहा, 984 पैकेट हल्दीराम उपमा, 24 पैकेट हल्दीराम छोले मसाला और 6 पैकेट फॉर्च्यून सूजी शामिल थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित खाद्य सेवा प्रदाता पर नियमों के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

