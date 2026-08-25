सीएस प्रोफेशनल, एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम में चमके शहर के विद्यार्थी, शीर्ष 25 टॉपर्स में 12 ने बनाई जगह

एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम कोर्स में 700 में से 428 अंक के साथ पिया मर्चेंट देश में तीसरे व चैप्टर में पहले स्थान पर रहीं। ध्रुव मिस्त्री ने 403 अंक के साथ देश में नौवां व चैप्टर में दूसरा स्थान पाया। अथर्व झा ने 395 अंक के साथ देश में 11वां, प्रथम पटेल ने 394 अंक के साथ 12वां और पृथ्वीराज गोहेल ने 389 अंक के साथ 16वां स्थान प्राप्त किया। ध्रुव सोनी 387 अंक के साथ देश में 17वें और रेनिश पटेल 385 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहे।