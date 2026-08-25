ईडर के समलापुर से बालक का अपहरण व हत्या, आरोपी गिरफ्तार

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले में खेरोज के पास साबरमती नदी में सोमवार शाम नहाने गए दो युवक डूब गए। तलाशी के दौरान एक युवक का शव मंगलवार सुबह बरामद किया गया।

खेरोज पुलिस के अनुसार, सोमवार देर शाम खेरोज गांव की सीमा में साबरमती नदी में दो युवक नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में डूब गए। घटना के बाद एक तीसरे व्यक्ति ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका।

स्थानीय लोगों की सूचना पर खेरोज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसके बाद खेड़ब्रह्मा फायर विभाग को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। रात करीब 11 बजे तक तलाश जारी रही, लेकिन अंधेरा और नदी का गंदा पानी होने के कारण सफलता नहीं मिली।

मंगलवार सुबह नदी के किनारे से एक युवक का तैरता हुआ शव बरामद किया गया। दूसरे युवक की तलाश जारी है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक उंबोरा गांव के निवासी थे।