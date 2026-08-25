समुद्र और रेगिस्तान के बीच आस्था का धाम कोटेश्वर महादेव मंदिर

अहमदाबाद. गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट अरब सागर के किनारे स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर आस्था, इतिहास और प्रकृति का अनूठा संगम है। पश्चिमी कच्छ के विशाल रेगिस्तान को पार करने के बाद जब सूखी और बंजर धरती का विस्तार समुद्र की अथाह नीली लहरों से मिलता है, तो इसी क्षितिज पर कोटेश्वर महादेव मंदिर आस्था के केंद्र के रूप में नजर आता है। धार्मिक महत्व के साथ यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से भी खास है।

पश्चिमी कच्छ की विशाल और वीरान धरती से गुजरने के बाद अरब सागर का नजारा मन को आकर्षित करता है। पूर्व दिशा में फैला समतल भूरा क्षितिज और पश्चिम में दिखाई देता विशाल नीला समुद्र इस स्थान को अलग पहचान देते हैं। समुद्र के किनारे स्थित मंदिर और आसपास का शांत वातावरण श्रद्धालुओं के साथ प्रकृति प्रेमियों को भी आकर्षित करता है।