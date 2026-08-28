30 हजार के लालच में देश से गद्दारी! दिल्ली के ‘स्मार्ट कपल’ का काला सच, इंस्टाग्राम की दोस्ती से ISI के जासूस बनने की पूरी कहानी

Delhi Spy Couple: दिल्ली में पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में एक पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि साहिल और उसकी पत्नी समीरा साल 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थे। पुलिस की जांच में दोनों के कथित तौर पर एक जासूसी नेटवर्क के लिए काम करने की बात सामने आई है।