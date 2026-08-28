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30 हजार के लालच में देश से गद्दारी! दिल्ली के ‘स्मार्ट कपल’ का काला सच, इंस्टाग्राम की दोस्ती से ISI के जासूस बनने की पूरी कहानी

Delhi Police Special Cell: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी करने वाले पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में आए और 8 भारतीय SIM कार्ड पाकिस्तान भेजे।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Aug 28, 2026

Delhi Spy Couple

दिल्ली में पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी के आरोप में पति-पत्नी साहिल और समीरा गिरफ्तार। (फोटो सोर्स-IANS)

Delhi Spy Couple: दिल्ली में पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर जासूसी करने के आरोप में एक पति-पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का कहना है कि साहिल और उसकी पत्नी समीरा साल 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में थे। पुलिस की जांच में दोनों के कथित तौर पर एक जासूसी नेटवर्क के लिए काम करने की बात सामने आई है।

Instagram से शुरू हुआ संपर्क

पुलिस के मुताबिक, साहिल की पहचान 2024 में Instagram के जरिए एक पाकिस्तानी एजेंट से हुई थी। यह संपर्क समीरा के जरिए हुआ था। बाद में साहिल और समीरा की शादी हो गई। पुलिस का कहना है कि इसके बाद दोनों को पाकिस्तान में बैठे एक खुफिया ऑपरेटिव से जोड़ा गया।

आरोप है कि इस ऑपरेटिव ने दोनों को पैसे देने का लालच देकर अपने नेटवर्क के लिए काम करने को तैयार किया। इसके बाद साहिल और समीरा ने नेटवर्क को जरूरी मदद पहुंचानी शुरू कर दी।

30 हजार रुपए लेकर भेजे 8 भारतीय SIM

स्पेशल सेल के मुताबिक, साहिल और समीरा ने 2024 और 2025 के दौरान आठ भारतीय SIM कार्ड हासिल किए और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा। पुलिस का दावा है कि इसके लिए उन्हें करीब 30 हजार रुपए दिए गए।

पुलिस के मुताबिक, पाकिस्तान पहुंचने के बाद इन SIM कार्ड से WhatsApp अकाउंट बनाए गए। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल भारतीय WhatsApp ग्रुप्स में शामिल होने और लोगों से संपर्क करने के लिए किया गया। जांच एजेंसियों को शक है कि इनके जरिए संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई।

छावनी इलाकों की जानकारी जुटाने का भी आरोप

पुलिस का कहना है कि साहिल को सिर्फ SIM कार्ड पहुंचाने का काम ही नहीं दिया गया था। उस पर अलग-अलग जगहों के छावनी इलाकों की जानकारी जुटाने और नेटवर्क के लिए दूसरे लोगों को जोड़ने का भी आरोप है।

इसके अलावा, पुलिस के मुताबिक साहिल से उन सैन्यकर्मियों से जुड़ी जानकारी जुटाने को कहा गया था, जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही थी।

मोबाइल से मिली संदिग्ध चैट

स्पेशल सेल को दिल्ली-NCR में पाकिस्तान से जुड़े एक कथित जासूसी नेटवर्क के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जांच शुरू की गई और साहिल को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की जांच की तो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत मिलने की बात सामने आई। इसके बाद पूछताछ के आधार पर उसकी पत्नी समीरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध बातचीत मिली हैं।

साहिल और समीरा क्या करते थे?

पुलिस ने बताया कि साहिल ने IGNOU से बीए किया है। वह एक वकील के साथ काम करता था, लेकिन जून 2025 में नौकरी छोड़ने के बाद से बेरोजगार था। वहीं समीरा ने दिल्ली से 12वीं की पढ़ाई की और बाद में पत्राचार से बीए किया। गिरफ्तारी से पहले वह नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और इनके जरिए कितनी संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश की गई।

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Updated on:

28 Aug 2026 01:08 pm

Published on:

28 Aug 2026 01:08 pm

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