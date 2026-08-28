प्यार, शक और फिर कत्ल, दिल्ली में मॉडल की हत्या ने खोली रिश्ते की कहानी; बॉयफ्रेंड मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

मुस्कान शर्मा हत्याकांड के आरोपी इमरान को पकड़ने के लिए पुलिस ने राजौरी गार्डन इलाके में जाल बिछाया था। पुलिस को उसके नाला रोड की तरफ आने की जानकारी मिली थी। जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा और उसकी नजर पुलिस टीम पर पड़ी, उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। घायल हालत में आरोपी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने अस्पताल में ही उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है।