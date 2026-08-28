‘छुट्टी तो रास्ते में ही खत्म!’ दिल्ली-NCR में राखी पर लगा ऐसा जाम, घंटों रेंगती रहीं गाड़ियां

Raksha Bandhan Traffic: रक्षाबंधन से पहले घर जाने के लिए निकले लोगों को दिल्ली-NCR में भारी जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा और गाजियाबाद की कई सड़कों पर गुरुवार देर रात को गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। कई जगह लोगों को दो से तीन घंटे तक जाम में फंसे रहना पड़ा। शाम के समय स्थिति और खराब हो गई।