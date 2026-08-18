नोएडा में चलती टैक्सी में लगी आग, बोनट से निकला धुआं और देखते ही देखते धधक उठी कार; जानें ड्राइवर ने कैसे कूदकर बचाई जान

Noida Sector News:दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर गाड़ियों में अचानक आग लगने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार देर रात नोएडा में एक बार फिर ऐसा ही खौफनाक नजारा देखने को मिला, जब बीच सड़क पर चल रही एक टैक्सी अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। सेक्टर-104 रेड लाइट से आम्रपाली सफायर की तरफ जा रही एक टैक्सी कार में अचानक भीषण आग लग गई। यह हादसा सेक्टर-100 स्थित एक विला के ठीक सामने हुआ, जहां टैक्सी रोज की तरह अपनी सामान्य रफ्तार में आगे बढ़ रही थी।