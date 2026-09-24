AC Bus Fire Case: परिजनों के ना मिलने पर बच्चे एक-दूसरे के गले से चिपट कर रोए! 9 जिंदा जले: शख्स बोला- उम्मीद है सास जिंदा हो

AC Bus Fire Case Noida: उत्तर प्रदेशके नोएडा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया।जेवर एयरपोर्ट से करीब 500 मीटर दूर एक प्राइवेट स्लीपर AC बस में अचानक आग लग गई। हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई। मृतकों में 8 पुरुष और एक महिला शामिल हैं। बस में कुल 35 यात्री सवार थे। आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए बस की खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग में झुलसने के कारण मृतकों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे उनकी पहचान करने में मुश्किल हो रही है।