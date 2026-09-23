23 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नोएडा

‘कौन हैं नोएडा DM मेधा रूपम?’ सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

Who Is Noida DM Medha Rupam: सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे मिलने के बाद नोएडा की डीएम (जिलाधिकारी) मेधा रूपम एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जानिए कौन हैं IAS अधिकारी मेधा रूपम, उनका करियर प्रोफाइल और क्या है यह पूरा कानूनी मामला।
2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Shaitan Prajapat

Sep 23, 2026

DM Medha Roopam

नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम (फोटो (@medharoopam10) • Facebook)

Who Is Noida DM Medha Rupam: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) की जिलाधिकारी मेधा रूपम को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत रद्द की गई थी और डीएम पर कड़ी टिप्पणियां करते हुए उनके वेतन से 5 लाख रुपये मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया गया था।

हाईकोर्ट का आदेश और आलोचना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय की 25 वर्षीय इतिहास स्नातक छात्रा आकृति चौधरी की याचिका पर फैसला सुनाया था। अप्रैल 2026 में नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान आकृति को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। हाईकोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने हिरासत आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह बिना दिमाग लगाए पारित किया गया था। कोर्ट ने डीएम मेधा रूपम के आचरण की कड़ी आलोचना की और कहा कि लापरवाह नौकरशाही का मनमाना रवैया उत्तर प्रदेश को ‘निरंकुश’ शासन में बदल सकता है। साथ ही 5 लाख रुपये मुआवजा डीएम और अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूलने का आदेश दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

मेधा रूपम और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 27 से 33 (जिनमें आलोचना और मुआवजे का निर्देश था) पर रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की मेरिट पर सुनवाई नहीं होती, तब तक हाईकोर्ट का आदेश लागू नहीं रहेगा। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की गई है।

मेधा रूपम कौन हैं?

मेधा रूपम आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हैं। उन्होंने आकृति चौधरी के खिलाफ NSA हिरासत का आदेश पारित किया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी ओर से दलील दी कि बिना नोटिस दिए सख्त टिप्पणियां और जुर्माना लगाना अनुचित है।

सुप्रीम कोर्ट की इस राहत से डीएम मेधा रूपम को फिलहाल वेतन से कटौती और सेवा रिकॉर्ड में नकारात्मक टिप्पणी से राहत मिली है। मामला अब विस्तार से सुनवाई के लिए लंबित है।

यूपी में ये होगी विनोद तावड़े की टीम, जानें किस-किस को मिली जिम्मेदारी

ये भी पढ़ें
Vinod Tawde

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2026 09:12 pm

Published on:

23 Sept 2026 09:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘कौन हैं नोएडा DM मेधा रूपम?’ सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Nithari Kand: निठारी कांड में कितने बच्चों की हुई थी मौतें? सुरेंद्र कोली की आत्महत्या से लेकर 2006 के केस की टाइमलाइन जानिए

surendra koli nithari serial killings case timeline noida
नोएडा

‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत नोएडा पहुंचे CJP प्रवक्ता सौरभ दास, बोले- सामने लाएंगे स्कूलों की हकीकत

CJP School Theek Karo
नोएडा

नोएडा NSA केस: DM मेधा रूपम ने हाई कोर्ट के 5 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Akriti Chaudhary NSA Case
नोएडा

‘हेलो, कैसी हो आप? I Love You’, डिलीवरी के बाद रैपिडो राइडर ने महिला को भेजे मैसेज

Delivery
नोएडा

पहले ‘I Love You’ लिखा, फिर शिकायत की बात पर बोला- ‘कर दो’; नोएडा के राइडर का चैट वायरल

Noida Rapido Rider
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.