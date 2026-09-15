‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत नोएडा पहुंचे CJP प्रवक्ता सौरभ दास, बोले- सामने लाएंगे स्कूलों की हकीकत

सौरभ दास ने कहा कि 'स्कूल ठीक करो' अभियान का उद्देश्य स्कूलों की जमीनी स्थिति को सामने लाना और यह समझना है कि बच्चों को पढ़ाई के दौरान किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। इसके तहत स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, बच्चों के लिए शिक्षा के माहौल और पढ़ाई की व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के जरिए अलग-अलग इलाकों के स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने लाने की कोशिश की जाएगी, ताकि यह पता चल सके कि बच्चों को किस स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं और माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं से अपने-अपने आसपास के स्कूलों का ऑडिट करने की अपील की, ताकि स्थानीय स्तर पर स्कूलों की स्थिति और वहां बच्चों को मिल रही शिक्षा की तस्वीर सामने आ सके।