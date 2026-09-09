पहले ‘I Love You’ लिखा, फिर शिकायत की बात पर बोला- ‘कर दो’; नोएडा के राइडर का चैट वायरल

प्रतीकात्मक तस्वीर-AI
Rapido Rider News: ऑनलाइन डिलीवरी या कैब बुक करते समय लोग सुविधा के साथ अपनी सुरक्षा को भी अहम मानते हैं। लेकिन नोएडा में एक महिला ने रैपिडो के डिलीवरी राइडर पर ऐसा आरोप लगाया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। महिला का कहना है कि पार्सल पहुंचाने के बाद राइडर ने उसे निजी मैसेज भेजना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में 'I Love You' लिख दिया।
महिला के मुताबिक, राइडर ने सबसे पहले मैसेज करके पूछा, 'हैलो, कैसी हो आप?' इसके बाद उसने सीधे अपने मन की बात लिखते हुए 'I Love You' भेज दिया। महिला इससे असहज हो गई और उसने राइडर को साफ शब्दों में कहा कि वह आगे उसे किसी तरह का निजी मैसेज न करे।
महिला ने यह भी कहा कि अगर राइडर ने दोबारा उसे परेशान किया तो वह पुलिस में शिकायत करेगी। आरोप है कि इसके बाद भी राइडर ने माफी मांगने या अपनी गलती मानने के बजाय बेफिक्र अंदाज में जवाब दिया। उसने कथित तौर पर लिखा, 'हां कर दो, जाओ। रैपिडो में कर दो।'
राइडर का यह जवाब देखकर महिला ने पूरी बातचीत के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लिए और बाद में उन्हें लिंक्डइन पर शेयर कर दिया। पोस्ट के जरिए उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई डिलीवरी पार्टनर ग्राहक को पार्सल देने के बाद इस तरह निजी मैसेज भेजता है, तो कंपनी उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है।
महिला ने रैपिडो के डिलीवरी पार्टनर्स की भर्ती और उनकी निगरानी की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि ग्राहक का नंबर या दूसरी जानकारी सिर्फ डिलीवरी से जुड़े काम के लिए होनी चाहिए। अगर इसी जानकारी का इस्तेमाल निजी बातचीत के लिए किया जाता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
महिला की पोस्ट सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने कंपनी से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग की।
मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद रैपिडो ने महिला की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और घटना को लेकर माफी मांगी। कंपनी ने कहा कि वह महिला की चिंता को समझती है और ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाता है। रैपिडो ने यह भी कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा उसकी प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
हालांकि, कंपनी की माफी के बाद भी मामला पूरी तरह शांत नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या केवल माफी मांगना पर्याप्त है या कथित तौर पर ऐसा व्यवहार करने वाले राइडर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी की गई है।
फिलहाल, महिला की शिकायत के बाद कंपनी की ओर से राइडर के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इसी वजह से यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है।
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