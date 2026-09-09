पहले ‘I Love You’ लिखा, फिर शिकायत की बात पर बोला- ‘कर दो’; नोएडा के राइडर का चैट वायरल

Rapido Rider News: ऑनलाइन डिलीवरी या कैब बुक करते समय लोग सुविधा के साथ अपनी सुरक्षा को भी अहम मानते हैं। लेकिन नोएडा में एक महिला ने रैपिडो के डिलीवरी राइडर पर ऐसा आरोप लगाया है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। महिला का कहना है कि पार्सल पहुंचाने के बाद राइडर ने उसे निजी मैसेज भेजना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में 'I Love You' लिख दिया।