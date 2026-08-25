दुकान बंद होने वाली थी, तभी उठने लगा धुआं और फिर भड़क उठी आग; नोएडा में आखिर क्या हुआ?

आग लगने की खबर फैलते ही आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। लोगों को डर था कि अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो पास की दूसरी दुकानों में भी आग फैल सकती है। हालांकि, दमकल की टीम ने समय रहते आग को उसी दुकान तक सीमित कर दिया।