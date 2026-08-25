दुकान बंद होने वाली थी, तभी उठने लगा धुआं और फिर भड़क उठी आग; नोएडा में आखिर क्या हुआ?

देर रात एक दुकान में लगी आग को बुझाते फायर ब्रिगेड के जवान। (फोटो सोर्स-IANS)
फायर विभाग के मुताबिक, आग गली नंबर-5 में स्थित जूते की दुकान में रात करीब 10:48 बजे लगी थी। उस समय बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। ऐसे में दुकान के अंदर आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में चिंता बढ़ गई।
दमकल की टीम जब मौके पर पहुंची तो दुकान के अंदर आग फैल चुकी थी। जूते और दूसरे सामान के कारण आग के और बढ़ने का खतरा था। दमकल कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और होज पाइप के जरिए पानी की बौछार शुरू कर दी।
टीम ने लगातार पानी डालकर आग को काबू में किया। कुछ देर की मेहनत के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई। इसके बाद दमकल कर्मियों ने दुकान के अंदर और आसपास के हिस्से की भी जांच की, ताकि कहीं कोई आग या चिंगारी बाकी न रह गई हो।
आग लगने की खबर फैलते ही आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। लोगों को डर था कि अगर आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो पास की दूसरी दुकानों में भी आग फैल सकती है। हालांकि, दमकल की टीम ने समय रहते आग को उसी दुकान तक सीमित कर दिया।
फायर विभाग के मुताबिक, घटना में किसी के घायल होने या मौत की सूचना नहीं है। समय पर दमकल टीम के पहुंचने से आग को ज्यादा फैलने से रोक लिया गया।
फिलहाल आग किस वजह से लगी, यह पता नहीं चल पाया है। दुकान में कितना सामान जला और कितना आर्थिक नुकसान हुआ, इसका भी आकलन किया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में कुछ समय तक हलचल रही। हालांकि, आग पूरी तरह बुझने के बाद स्थिति सामान्य हो गई।
बड़ी खबरेंView All
राज्य
ट्रेंडिंग