Noida Electricity News: यूपी में अजब गोरखधंधा! सरकार से कनेक्शन लिया , अपना ट्रांसफॉर्मर लगाया और करने लगा बिजली बांटने का धंधा

जांच के दौरान राधा कुंज कॉलोनी, पार्थला खंजरपुर निवासी रामपाल के कनेक्शन की पड़ताल की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, रामपाल के पास 196 KVA का अधिकृत लोड था। यह लोड सामान्य घरेलू जरूरत से काफी अधिक है और छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बड़े व्यावसायिक परिसर की जरूरत के बराबर बताया गया। पावर विभाग की टीम ने सोमवार को जांच की तो वहां निजी ट्रांसफॉर्मर और मीटरों के जरिए 100 से ज्यादा घरों को बिजली पहुंचाने की व्यवस्था मिली। यानी जिस कनेक्शन के लिए अधिकृत लोड लिया गया था, उससे आगे एक पूरा वितरण नेटवर्क खड़ा कर दिया गया था।