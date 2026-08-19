80वें स्वतंत्रता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण पहल: बन्नी क्षेत्र में 20 ब्लैकबक का हुआ सफल पुनर्वास

अजीत कुलकर्णी, स्पेशल डायरेक्टर - कंप्लायंस एंड ड्यू डिलिजेंस, वनतारा, ने कहा, "स्वतंत्रता दिवस पर इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि हम ऐसे भविष्य के निर्माण में योगदान दें, जिसमें भारत की देशी वन्यजीव प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रूप से जीवित रहें और समृद्ध हों। प्रजातियों की पुनर्स्थापना केवल वन्यजीवों को प्राकृतिक आवास में छोड़ देने तक सीमित नहीं है; इसके लिए आवास, संबंधित प्रजाति और प्रत्येक वन्यजीव की गहन समझ के साथ-साथ आवास की पारिस्थितिकी, जनसंख्या नियोजन तथा सभी हितधारकों, विशेष रूप से स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है, ताकि ऐसे प्रयासों की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। गुजरात वन विभाग और सरकार की बन्नी संरक्षण संबंधी दूरदृष्टि का समर्थन करना हमारे लिए सम्मान की बात है, और हम अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"