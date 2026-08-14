नोएडा में की असम की युवती की हत्या, यूपी पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने बिहार में किया सरेंडर; अब वापस लाने तैयारी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के मुताबिक, रमन ने महक पर ताबड़तोड़ 10 बार चाकू से वार किए थे। हालांकि, हत्या के मुख्य कारणों का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया है। शुरुआती कड़ियों को जोड़ने पर सामने आया है कि दोनों के बीच किसी डेटिंग ऐप को लेकर कहासुनी हुई थी। यह भी आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में महक ने रमन की पहली प्रेमिका को लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिससे नाराज होकर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। नोएडा पुलिस का कहना है कि आरोपी को कस्टडी में लेकर गहन पूछताछ के बाद ही हत्या की असली वजह का पता चल सकेगा।