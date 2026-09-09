9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नोएडा

‘हेलो, कैसी हो आप? I Love You’, डिलीवरी के बाद रैपिडो राइडर ने महिला को भेजे आपत्तिजनक मैसेज

राइडर ने महिला को भेजा आई लव यू, पुलिस की धमकी पर कहा- कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और शिकायत दर्ज करो। नोएडा की महिला का दावा है कि पार्सल डिलीवरी के बाद रैपिडो राइडर ने उसे प्राइवेट मैसेज भेजे।
2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Shaitan Prajapat

Sep 09, 2026

Delivery

प्रतीकात्मक फोटो

Noida Rapido Delivery Partner: नोएडा की एक युवती ने रैपिडो की पार्सल डिलीवरी सेवा के जरिए सामान मंगाया था। डिलीवरी राइडर पार्सल लेकर उनके पते पर पहुंचा और सामान सौंपने के बाद वहां से चला गया। इसके कुछ देर बाद महिला के निजी मोबाइल नंबर पर राइडर की ओर से संदेश आने शुरू हो गए। पहले राइडर ने ‘हेलो, कैसी हो आप?’ लिखकर सामान्य बातचीत शुरू करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद बिना किसी परिचय या सहमति के उसने सीधे ‘आई लव यू’ का संदेश भेज दिया। अचानक आए इन निजी और आपत्तिजनक संदेशों से महिला बेहद असहज हो गईं।

चेतावनी का असर नहीं, राइडर का बेखौफ जवाब

महिला ने राइडर को स्पष्ट रूप से दोबारा संपर्क न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर परेशान करना जारी रखा तो पुलिस में शिकायत की जाएगी। लेकिन कथित तौर पर राइडर पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बेखौफ जवाब दिया- ‘जाओ, रैपिडो से शिकायत कर दो।’ राइडर के इस रवैये से महिला और अधिक नाराज हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि डिलीवरी पूरी होने के बाद ग्राहक का निजी नंबर इस तरह इस्तेमाल करना गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है।

लिंक्डइन पर स्क्रीनशॉट शेयर कर उठाए सवाल

घटना से व्यथित महिला ने राइडर के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट लिंक्डइन पर साझा किए। पोस्ट के जरिए उन्होंने कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था, डिलीवरी पार्टनर्स की निगरानी और ग्राहक डेटा के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि डिलीवरी पूरी होने के बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर निजी संदेश भेजने के लिए कैसे उपलब्ध रहता है। साथ ही डिलीवरी पार्टनर्स की भर्ती, वेरिफिकेशन प्रक्रिया और शिकायत मिलने पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी जवाब मांगा।

महिलाओं की सुरक्षा और निजता से जोड़ा मुद्दा

महिला ने इस घटना को महिलाओं की सुरक्षा और निजता से जोड़ते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना था कि सेवा के लिए साझा किया गया मोबाइल नंबर केवल डिलीवरी संबंधी संपर्क के लिए होना चाहिए। डिलीवरी के बाद अवांछित निजी संदेश भेजना ग्राहक की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने कंपनी से यह भी पूछा कि प्लेटफॉर्म से जुड़े पार्टनर्स को जोड़ने से पहले किस स्तर का सत्यापन किया जाता है और ऐसी शिकायतों पर क्या ठोस कार्रवाई होती है।

रैपिडो ने लिया संज्ञान, मांगी माफी

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद रैपिडो ने मामले पर संज्ञान लिया। कंपनी ने महिला की चिंता को गंभीरता से लेने की बात कही और माफी मांगी। रैपिडो का कहना है कि ग्राहकों की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने संबंधित डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के व्यवहार पर कार्रवाई करने और आंतरिक जांच शुरू करने की बात कही है। मामला वर्तमान में चर्चा में है और कई यूजर्स कंपनी की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 09:59 pm

Published on:

09 Sept 2026 09:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘हेलो, कैसी हो आप? I Love You’, डिलीवरी के बाद रैपिडो राइडर ने महिला को भेजे आपत्तिजनक मैसेज

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले ‘I Love You’ लिखा, फिर शिकायत की बात पर बोला- ‘कर दो’; नोएडा के राइडर का चैट वायरल

Noida Rapido Rider
नोएडा

सोशल मीडिया पर घिरा प्रशासन तो पीछे हटी पुलिस! GBU छात्र अक्षत त्रिपाठी को जारी 5 लाख का नोटिस वापस

Noida Student Akshat Tripathi 9
नोएडा

Noida Electricity News: यूपी में अजब गोरखधंधा! सरकार से कनेक्शन लिया , अपना ट्रांसफॉर्मर लगाया और करने लगा बिजली बांटने का धंधा

Noida electricity news Noida illegal electricity connection Noida illegal power supply
नोएडा

दुकान बंद होने वाली थी, तभी उठने लगा धुआं और फिर भड़क उठी आग; नोएडा में आखिर क्या हुआ?

Noida Fire News
राज्य

Noida News: ड्राइवर नहीं आया तो बेटे से चलवाई कार, 15 साल के नाबालिग ने मारी टक्कर, मां बोली- ‘चलता है’

Noida minor driving viral video 15 year old boy driving car Noida car accident viral video
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.