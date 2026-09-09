‘हेलो, कैसी हो आप? I Love You’, डिलीवरी के बाद रैपिडो राइडर ने महिला को भेजे आपत्तिजनक मैसेज

Noida Rapido Delivery Partner: नोएडा की एक युवती ने रैपिडो की पार्सल डिलीवरी सेवा के जरिए सामान मंगाया था। डिलीवरी राइडर पार्सल लेकर उनके पते पर पहुंचा और सामान सौंपने के बाद वहां से चला गया। इसके कुछ देर बाद महिला के निजी मोबाइल नंबर पर राइडर की ओर से संदेश आने शुरू हो गए। पहले राइडर ने ‘हेलो, कैसी हो आप?’ लिखकर सामान्य बातचीत शुरू करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद बिना किसी परिचय या सहमति के उसने सीधे ‘आई लव यू’ का संदेश भेज दिया। अचानक आए इन निजी और आपत्तिजनक संदेशों से महिला बेहद असहज हो गईं।