‘हेलो, कैसी हो आप? I Love You’, डिलीवरी के बाद रैपिडो राइडर ने महिला को भेजे आपत्तिजनक मैसेज

प्रतीकात्मक फोटो
Noida Rapido Delivery Partner: नोएडा की एक युवती ने रैपिडो की पार्सल डिलीवरी सेवा के जरिए सामान मंगाया था। डिलीवरी राइडर पार्सल लेकर उनके पते पर पहुंचा और सामान सौंपने के बाद वहां से चला गया। इसके कुछ देर बाद महिला के निजी मोबाइल नंबर पर राइडर की ओर से संदेश आने शुरू हो गए। पहले राइडर ने ‘हेलो, कैसी हो आप?’ लिखकर सामान्य बातचीत शुरू करने की कोशिश की। इसके तुरंत बाद बिना किसी परिचय या सहमति के उसने सीधे ‘आई लव यू’ का संदेश भेज दिया। अचानक आए इन निजी और आपत्तिजनक संदेशों से महिला बेहद असहज हो गईं।
महिला ने राइडर को स्पष्ट रूप से दोबारा संपर्क न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर परेशान करना जारी रखा तो पुलिस में शिकायत की जाएगी। लेकिन कथित तौर पर राइडर पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने बेखौफ जवाब दिया- ‘जाओ, रैपिडो से शिकायत कर दो।’ राइडर के इस रवैये से महिला और अधिक नाराज हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि डिलीवरी पूरी होने के बाद ग्राहक का निजी नंबर इस तरह इस्तेमाल करना गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है।
घटना से व्यथित महिला ने राइडर के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट लिंक्डइन पर साझा किए। पोस्ट के जरिए उन्होंने कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था, डिलीवरी पार्टनर्स की निगरानी और ग्राहक डेटा के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि डिलीवरी पूरी होने के बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर निजी संदेश भेजने के लिए कैसे उपलब्ध रहता है। साथ ही डिलीवरी पार्टनर्स की भर्ती, वेरिफिकेशन प्रक्रिया और शिकायत मिलने पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भी जवाब मांगा।
महिला ने इस घटना को महिलाओं की सुरक्षा और निजता से जोड़ते हुए नाराजगी जताई। उनका कहना था कि सेवा के लिए साझा किया गया मोबाइल नंबर केवल डिलीवरी संबंधी संपर्क के लिए होना चाहिए। डिलीवरी के बाद अवांछित निजी संदेश भेजना ग्राहक की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने कंपनी से यह भी पूछा कि प्लेटफॉर्म से जुड़े पार्टनर्स को जोड़ने से पहले किस स्तर का सत्यापन किया जाता है और ऐसी शिकायतों पर क्या ठोस कार्रवाई होती है।
सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद रैपिडो ने मामले पर संज्ञान लिया। कंपनी ने महिला की चिंता को गंभीरता से लेने की बात कही और माफी मांगी। रैपिडो का कहना है कि ग्राहकों की सुरक्षा, गरिमा और सम्मान उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कंपनी ने संबंधित डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के व्यवहार पर कार्रवाई करने और आंतरिक जांच शुरू करने की बात कही है। मामला वर्तमान में चर्चा में है और कई यूजर्स कंपनी की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।
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