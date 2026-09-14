‘क्या MLA-MP अपने बच्चों को पिलाएंगे ये पानी?’, अभिजीत दीपके ने बालाघाट का वीडियो शेयर कर उठाए सवाल

कॉकरोच जनता पार्टी के के अभिजीत दिपके के बालाघाट के प्रभावित गांवों के दौरे के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया मौत के बाद विभाग ने मौजूदा स्वास्थ्य के सुदृढ़ीकरण के लिए 2 करोड़ स्वीकृत किए हर साथ ही दो नए पीएचसी, एक एसए साथ होदो ना एमएमयू को स्वीकृति के निर्देश दिए गए हैं। विभाग विभाग ने जरूरत के अनुरूप 67 नए मेडिकल ऑफिसर्स की संस्थानों के पदस्थापना भी बालाघाट जिले में की है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार को भोपाल स्थित निवास बालाघाट की स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यालय से वीसी के माध्यम से समीक्षा की। शुक्ल ने जन्मजात बीमारियों से प्रभावित बच्चों की पहचान एवं उपचार पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को नियमित रूप से से क्षेत्रों का दौरा करने और मैदानी अमले की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।