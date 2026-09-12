‘आदिवासी बच्चों की मौत को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी’, बालाघाट पहुंचे अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं उन गांवो का दौरा करूंगा और उन परिवारों से मिलूंगा जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। हमसे जो हो पाएगा, हम वो करेंगे और उन्हें न्याय जरुर दिलाएंगे। दीपके ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी, पुलिस हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान दीपके ये भी कहा कि एक ओर 7.8 प्रतिशत ग्रोथ रेट का दावा किया जा रहा है, वहीं आदिवासी क्षेत्रों की जमीनी तस्वीर अलग है। देश केवल एयरपोर्ट, संसद और पीएम आवास चमकाने से विश्वगुरु नहीं बनेगा। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। इस दौरान दीपके से मिलने के लिए युवा भी पहुंचे और उनके साथ सेल्फी भी ली।