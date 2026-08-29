Balaghat News: बोंदारी गांव पहुंचे CM मोहन यादव, मृतकों के परिजनों को 2.20-2.20 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह नक्सलवाद का कोर एरिया रहा है। 25 साल बाद यहां कोई सीएम आए हैं। कांग्रेस के शासन काल में एक मंत्री की हत्या हो गई थी। हमने प्रधानमंत्री व गृहमंत्री के नेतृत्व में नक्सलवाद मूवमेंट समाप्त किया है। अब हमारे सामने यह चुनौती है कि मूलभूत सुविधाओं को नीचे तक पहुंचाया जाए। बैगा भाई-बहनों को इसका लाभ मिले इसलिए मैं इनके पास आया हूं। यह दु:खद अवसर जरूर है, लेकिन यदि नक्सलवाद रहता तो यह चीजें बाहर नहीं आ पाती। किन-किन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है। इनका जीवन कैसे बेहतर किया जाए। इस पर काम किया जाएगा।