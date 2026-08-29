Jabalpur News: रक्षाबंधन पर बहन ने किडनी दान कर भाई को दिया नया जीवन, पूरे MP में हैं चर्चे

Jabalpur Sister Donates Kidney to Brother: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व है और इस दिन भाई बहन से राखी बंधवाकर उसकी सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन जबलपुर में एक बहन ने इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को नई जिंदगी की सौगात दी। जबलपुर की राखी गुप्ता (यदु) ने छोटे भाई सोनू यदु को किडनी दान कर इस रिश्ते की अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने न केवल भाई को नया जीवन दिया, बल्कि उसके स्वस्थ होने तक नागपुर में रहकर देखभाल करने का फैसला किया है।