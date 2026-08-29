Jabalpur News : एक साल बाद लौटी खुशखबरी, न बोल सकीं न पता बता सकीं मां, 5 हजार तस्वीरों ने मिलाया

Jabalpur News : करीब एक साल पहले घर से निकली छत्तीसगढ़ रहने वाली फूलमत सहाय की तलाश आखिरकार मध्य प्रदेश के जबलपुर में पूरी हो गई है। बोलने और सुनने में असमर्थ फूलमत एक साल तक अपनों से दूर जबलपुर के आश्रय स्थल में रहीं। इस दौरान न तो वो अपना नाम बता सकीं, न पता और न ही परिवार तक पहुंचने का कोई रास्ता बता पाईं। परिवार और पुलिस की तलाश भी लम्बे समय तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। इस बीच उनकी तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार साझा की जाती रहीं।