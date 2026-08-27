आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा रक्षा क्षेत्र, जबलपुर में राजनाथ सिंह ने किया टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमिपूजन

डा. यादव ने कहा कि रक्षामंत्री जी का संकल्प वज्र के समान अडिग है। उनके नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर दुनिया को नए भारत की शक्ति और पराक्रम का परिचय दिया है। रक्षामंत्री जी लक्ष्य केवल तय नहीं करते, बल्कि उन्हें हासिल करने का विश्वास भी देते हैं। पिछले बार BEML के माध्यम से मिली बड़ी सौगात के बाद अब "टी-सीरीज टैंक ओवरहॉल परियोजना" देश की रक्षा क्षमता को और मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना सिर्फ रक्षा आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, सशक्त सेना और नए भारत के पराक्रम का प्रतीक भी है।