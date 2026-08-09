एमपी के आदिवासी गांव में अज्ञात बीमारी का कहर, 7 बच्चों की मौत का दावा, कई बीमार

अडोरी के सरंपच परसराम धुर्वे के अनुसार, पंचायत में आने वाले 3 गांवों में एक माह से बीमारी का प्रकोप बना है। गुरुवार को अरविंद पिता चैतु धुर्वे 4 वर्ष की मौत हुई है। उन्होंने गांव में शिविर लगाया होता तो बच्चों की जान नहीं जाती। मामले में सीएमएचओ डॉ. परेश उपलव ने कहा कि, गांवों में शिविर लगाकर इलाज किया जा रहा है और मौतों से जुड़ी जानकारी और बीमारी का पता लगाया जा रहा है।