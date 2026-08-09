नरसिंहगढ़ में पुराने आवास तोड़कर बन रहे नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शहर में बिकेंगे फलैट और दुकानें

निर्माण कार्य फिलहाल जारी है और नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार, इसे जल्द पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। पहले फ्लोर पर 13 दुकानें, द्वितीय तल पर बनेंगे चार फ्लैट प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल में करीब 13 दुकानों का निर्माण हो रहा है। नगरपालिका इन ऊलैटों को नियमानुसार विक्रय करेगी। दुकानों और ऊलैटों से होने वाली आय से जहां नपा की आय के नए स्रोत विकसित होंगे, वहीं दूसरी ओर लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा। फूलबाग क्षेत्र में दुकानों के निर्माण से शहर को एक नया व्यावसायिक क्षेत्र भी मिलने की उउमीद है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ ही लोगों को नए व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपलह्ध होंगे।