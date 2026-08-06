Rajgarh News: ‘सालभर कुछ नहीं दिया, 20 हजार दो काम हो जाएगा’, पंचायत सचिव का दलित सरपंच से रिश्वत मांगते Audio Viral

छह माह से हस्ताक्षर नहीं कर रहे, मैंने कई बार कहा लेकिन बिना रुपयों के बात नहीं करते। जनता के काम सीसी रोड और श्मशान में पैबर्स ब्लॉक लगाने के नाम पर 20 हजार रुपए अतिरिक्त मांग रहे हैं। जिससे काम नहीं हो पा रहे हैं और बिल स्वीकृत भी नहीं हो रहे। मुझे छोटी जाति का मानकर खुद के कमरे के बाहर खड़ा रखता है। पंचायत में आधे दिन भी नहीं आता है, जिससे लोग परेशान होते हैं, मेरे पास आते हैं। तंग आकर अब शिकायत करना पड़ी है।-पप्पू मेहतर, सरपंच, ग्राम पंचायत, परसूलिया