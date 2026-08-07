Rajgarh News: एक दिन पहले जली रोटी को लेकर विवाद, दूसरे दिन घर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

मृतका की मां रोड़ी बाई ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ ससुराल में आए दिन मारपीट होती थी। घटना से एक दिन पहले खाना बनाते समय एक रोटी जल गई थी। इसी बात पर पति ने जली हुई रोटी की तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजकर अपमानित किया और विवाद किया। पिता भागचंद का कहना है कि उन्होंने गुरुवार को दामाद से बेटी को मायके छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने फोन काट दिया। शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गई। उनका आरोप है कि पहले बेटी की हत्या की गई, फिर शव को जलाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई।